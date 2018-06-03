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Корабль ВМФ «Перекоп» прибыл во Владивосток из двухмесячного похода
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Корабль ВМФ «Перекоп» прибыл во Владивосток из двухмесячного похода 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Учебный корабль «Перекоп» завершил межфлотский переход из Севастополя во Владивосток, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего двухмесячного похода учебный корабль «Перекоп». На флотском причале Корабельной набережной корабль встречал временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов и главный штурман Военно-Морского Флота контр-адмирал Эдуард Луйк", — говорится в сообщении.
Уточняется, что «Перекоп» проведет во Владивостоке навигационный ремонт, а экипаж сможет отдохнуть на базе Шмаковского военного санатория. Далее корабль, приняв на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского училища, отправится в дальний поход. Первой точкой маршрута перехода станет полуостров Камчатка, и далее «Перекоп» пройдёт уже Северным морским путём до Мурманска.
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