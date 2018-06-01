Командующий Севфлота рассказал о присутствии российских подлодок в Арктике

МОСКВА , 1 июн — РИА Новости . Северный флот обладает колоссальным опытом подлёдного плавания, а российские подводные лодки постоянно присутствуют подо льдами Арктики, рассказал командующий Севфлотом Николай Ерменов.

"Наши подводные лодки на постоянной основе присутствуют и подо льдами Арктики. По понятным причинам не будем вдаваться в детали этой работы, но могу сказать, что она проводится на регулярной основе и Северный флот обладает колоссальным опытом подлёдного плавания и эксплуатации подводных и надводных кораблей в арктических условиях", — сказал адмирал в интервью газете вооруженных сил «Красная звезда».

По его словам, главная задача в Арктическом регионе — это поддержание стабильности. Приоритетное направление — безопасная реализации морской политики и экономической деятельности России в арктических районах и районах зоны Северного морского пути, сказал Ерменов.

"Деятельность сил Северного флота в этих районах абсолютно прозрачна и соответствует всем положениям международного морского права, Уставу ООН ", — подчеркнул командующий.

Он также заявил, что с точки зрения современного оснащения «Северный флот идёт не только в ногу со временем, но по отдельным показателям и опережая его».

"Нам предстоит продолжить работу по развитию инфраструктуры в Арктике. Мы на регулярной основе будем присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, нести боевое дежурство под водой и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути", — добавил адмирал.