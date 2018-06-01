Краснознаменному Северному флоту исполнилось 285 лет

Сегодня этот флот — один из самых мощных флотов ВМФ России . В его состав входят подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, объединение ВВС и ПВО.

1 июня 2018 года исполнилось 285 лет со Дня образования Краснознаменного Северного флота — межвидового стратегического объединения Вооруженных Сил Российской Федерации, защищающего национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

Сегодня Северный флот — один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят разновидовые объединения — подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, объединение ВВС и ПВО.

На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны — такие как флагман ВМФ России — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Но главной особенностью Северного флота остаётся наличие самой важной составляющей системы обороноспособности государства — морских стратегических ядерных сил.

Подводными лодками флота непрерывно решаются задачи боевого патрулирования и боевого дежурства в Мировом океане.

В зимнем периоде обучения Северный флот еще раз подтвердил, что способен успешно решать любые задачи по защите национальных интересов России, о чем свидетельствуют результаты деятельности флота в Арктике и в других районах Мирового океана.

22 мая из акватории Белого моря экипаж капитана 1 ранга Владимира Ширина впервые в истории эксплуатации подводных лодок проекта «Борей» совершил залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования «Булава» с борта РПКСН « Юрий Долгорукий ». Стрельба подтвердила готовность экипажа к решению поставленных задач, надежность эксплуатируемого Северным флотом корабля и самого ракетного комплекса.

Только в 2018 году более 50 военнослужащих Северного флота награждены государственными наградами, а медалями Министерства обороны РФ — более 2,5 тысяч военнослужащих.

В мирное время за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 31 военнослужащий Северного флота был удостоены высшего звания — Герой Российской Федерации.

В последние годы моряки Северного флота продолжают активно осваивать и изучать Арктику, стала повседневной практика походов кораблей и судов флота на острова Новосибирского архипелага, Новой Земли и архипелага Земли Франца-Иосифа. На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах — в воздухе, на воде и под водой. Выполнение комплекса мероприятий по освоению Арктики — это одна из приоритетных задач, стоящих перед моряками Северного флота в ближнесрочной перспективе.

1 июня 2018 года во всех объединениях и соединениях Северного флота состоятся торжественные митинги, а на кораблях — тожественные церемонии подъема Военно-морского флага.

Северный флот свою историю ведет от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Приказом главнокомандующего ВМФ России от 25 мая 2014 года годом образования Северного флота определен 1733. Годовым праздником — 1 июня.