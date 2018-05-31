Шаманов жалеет, что Саакашивили не поймали во время «Пятидневной войны»

"Вы помните, когда во время Олимпийских игр началась «Пятидневная война», президент доверил мне командование абхазским направлением генеральной группировки. Мы успешно выполнили поставленные задачи. Единственное, о чем жалею, надо было все-таки Саакашивили поймать, у нас для этого возможности были. Но нам сказали: надо уходить войскам с территории Грузии", — сказал Шаманов в четверг на встрече со студентами аграрного университета в Саратове в рамках всероссийской акции «Вахта Героев Отечества».