Россия отправит в Средиземное море новейший корабль с ракетами «Калибр»

СЕВАСТОПОЛЬ , 1 июня. / ТАСС /. Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», принятый в состав Черноморского флота, в ближайшее время отправится на службу в средиземноморскую эскадру ВМФ РФ . Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиин.

"В состав флота включен малый ракетный корабль «Вышний Волочек». В ближайшее время будет у него боевая подготовка, связанная с освоением нового [морского] театра, отработка курсовых задач, выполнение учебно-боевых задач. Это все будет проходить по плану подготовки к решению задач боевой службы в акваториях Черного и Средиземного морей", — сказал он на торжественной церемонии подъема Андреевского флага на этом корабле.

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Он является шестым по счету кораблем модернизированной серии «Буян-М» и станет пока единственным кораблем этого класса в составе Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.