Черноморский флот получит новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек»

"Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631 войдет в состав ВМФ 1 июня и приступит к выполнению задач в составе Черноморского флота", — заявил Дыгало.

По его словам, представители Главного командования ВМФ России примут участие в церемонии подъема Андреевского флага и приема в состав Военно-морского флота малого ракетного корабля «Вышний Волочек», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе ( Республика Татарстан ) в рамках кораблестроительной программы. МРК «Вышний Волочек» пополнит состав надводных сил Черноморского флота.

По данным пресс-службы ЧФ, церемония состоится 1 июня в Севастополе с участием представителей Главного командования ВМФ, командования Черноморского флота, руководства Зеленодольского судостроительного завода.

Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 успешно завершил государственные испытания в Новороссийской военно-морской базе и совершил переход к своему месту базирования — в город Севастополь.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года, относятся к многоцелевым кораблям, оснащенными самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного, противодиверсионного вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства. Корабли способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.

По данным проектанта АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», водоизмещение кораблей составляет около 1 тысячи тонн, расчетная максимальная скорость — 23 узла, численность экипажа — свыше 50 человек, автономность — 10 суток без дозаправки.