Эксперт: Защититься от китайских беспилотников практически невозможно

Китайская компания провела успешные испытания группировки надводных беспилотников. Всего в тренировке приняли участие 56 аппаратов. Во время учений удалось отработать слаженное управление: они постоянно перестраивались, меняя рисунок и обходя встречные корабли. В сети опубликовано видео с испытаний, прошедших в Южно-Китайском море рядом с архипелагом Ваньшань.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире НСН заявил, что Китай в развитии подобных технологий опередил США.

«Это не первый показ со стороны Китая беспилотной системы типа «Рой». Был уже показ летающих беспилотников, которые создавали световое шоу. Сами аппараты — это обыденность, потому что эти технологии есть у многих стран и, грубо говоря, продаются для частных лиц. Интересно здесь управление этой группой. Из видео непонятно, как это управление осуществлялось: с катера или какой-то беспилотник являлся главным, а дальше от одного звена сигнал передавался другому. Китай достаточно успешно осваивает эти технологии управления. Внешнее впечатление, что в этом он опередил и Соединённые Штаты», — отметил эксперт.

По словам Дмитрия Дрозденко, во время военных действий от такого «Роя» защититься будет практически невозможно.

«Опасность таких систем в том, что с ними очень сложно бороться. Представьте, что развёрнут комплекс ПВО, на который, как мухи, летят 200 беспилотных аппаратов. Справиться с ними невероятно сложно, особенно, если они автономные. То же самое на море. Идёт, к примеру, американский авианосец, на него выходит тысяча таких беспилотников, каждый несёт по 100 килограммов взрывчатки. Каковы шансы 10 эсминцев и авианосца справиться с этой угрозой? Эти шансы можно назвать практически нулевыми, потому что они мелкие, высокоманёвренные, моментально реагируют на ситуацию. И ключевой является система управления», — пояснил собеседник НСН.

Военный эксперт посоветовал американским беспилотникам подключиться к ГЛОНАСС Как подчеркнул Дмитрий Дрозденко, для связи между беспилотниками в подобных системах спутниковая связь не используется.

«Как правило, через спутник это не делается. Такие каналы, как спутник, глушатся. Гораздо сложнее подавить канал связи между самими беспилотниками. Уже существует такое понятие, как нейросеть компьютеров, беспилотник — это, по сути, компьютер. Между ними идёт постоянный обмен информации, то есть один видит цель, передаёт информацию командному беспилотнику, тот даёт какой-то алгоритм действий. Американцы усиленно разрабатывают эту тематику, но таких публичных показов у них пока не было», — рассказал заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества».

Дмитрий Дрозденко также допустил, что в РФ тоже могут создаваться беспилотные системы типа «Рой», однако никакой информации по этому поводу нет.

«У наших ОПК и Минобороны секретный и закрытый подход касаемо современных разработок. Была ракета «Калибр», все считали, что она летит на 250 километров и не обращали на неё внимания, пока в Сирии эта ракета не полетела на 1200 километров. У американцев челюсть отвалилась. Сейчас у них второй вал идёт после применения Су-57 в Сирии. Здесь может быть та же самая история. Может быть, подобные разработки ведутся, но из открытых источников это не следует», — заключил в эфире НСН Дрозденко.

Напомним, в начале мая в Китае был установлен мировой рекорд по числу дронов, которые одновременно находились в воздухе. В световом шоу приняли участие 1374 беспилотных летательных аппаратов. Представление в городе Сиань длилось в течение 13 минут. Тогда дроны тоже складывались в различные фигуры и слова.