«Заложить под плоскодонки»: идея о базе ВМС Украины под Крымом рассмешила эксперта

"Киев планомерно плодит бредовые информационные поводы, связанные с Россией и Крымом. В этом же ряду желание прокопать канал сродни Панамскому, чтобы отрезать Крым от Украины , и строительство «стены Яценюка» у границ с РФ, и многие другие. По факту же флагман украинского флота, фрегат «Гетман Сагайдачный», который потенциально мог бы оказать хоть какое-то боевое сопротивление противнику на воде, в плачевном состоянии и уже вряд ли выйдет в море.

Вся остальная часть их военно-морских сил — катера, которые производятся на верфи, принадлежащей Петру Порошенко . В реальном бою с силами Черноморского флота России они небоеспособны. То есть даже если гипотетически база ВМС Украины в Геническе появится, то разместят на ней, условно говоря, «плоскодонки». Абсолютно никакого стратегического или тактического преимущества на море Украине такая база не даст. То есть инициатива по ее созданию бессмысленна изначально", — отмечает военный специалист.

Так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Александр Бабин , со дня своего назначения на полуострове так и не побывавший, объявил о необходимости разместить в Геническе базу морской охраны, Военно-морских сил Украины и других силовых структур «для защиты от России». «Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и ВМС Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение», — сказал украинский чиновник.

"Малые катера да моторные лодки — это все, чем сейчас реально располагают ВМС Украины. Такую «грозную силу» у берегов Крыма Россия даже не примет во внимание — любой боевой корабль РФ легко потопит такую «флотилию» без ущерба для себя в считанные минуты. Все расчеты Киева строятся на том, что ему поможет Запад — допускаю даже, что какие-то старые плавсредства НАТО Украине могут передать.

На фоне того, как укрепляется Черноморский флот России в Крыму, все это просто смешно. К примеру, завтра это военно-морское подразделение получает дополнительный ракетный корабль «Вышний Волочек», только прошедший испытания после схода со стапелей. Кроме того, в Азовское море командование РФ перебрасывает бронекатера для защиты российских торговых и рыболовецких судов. Заявления Киева о базе ВМС — из разряда «нужно отработать деньги Запада», относиться к ним серьезно просто невозможно", — подчеркивает эксперт.

Задел на миллиарды

Украинские военные корабли сегодня можно перечесть на пальцах одной руки. Даже если на этой руке не хватает двух пальцев, оставшихся хватит. «Гетман Сагайдачный» в прошлом году окончательно списан — денег на его модернизацию Киев выделять не намерен. Корвет «Винница» 1976 года постройки — он давно морально и технически устарел, модернизировать его бессмысленно. Не особо от него отличается боеспособностью средний десантный корабль «Кировоград», переименованный Киевом в «Юрий Олефиренко» — на воду его спустили в далеком 1971 году.

Все остальное, чем располагают ВМС Украины — один артиллерийский катер, вспомогательные корабли и малые бронекатера. Отдельно можно упомянуть ракетный катер «Прилуки» 1980 года постройки, который боевым лишь называется: стрелять своим главным оружием — противокорабельными ракетами «Термит» — он не в состоянии. Кроме того, есть в распоряжении украинского флота около десятка быстроходных жёстко-корпусных надувных лодок американской компании Willard Marine Inc — оружия они не несут и сколь-нибудь существенной угрозы боевому кораблю не представляют.

"Сегодня на Украине 13 адмиралов и генералов на три боевых корабля — статистика, на мой взгляд, показательная. Если даже представить, что Киев материализует из воздуха новые боевые единицы, база ВМС — дело непростое. Я неоднократно бывал в Геническе, и понимаю, насколько серьезен вопрос заложения там военно-морского объекта. Одна отработка боевого базирования кораблей — это миллиарды гривен, если не долларов. Найдутся ли у Киева такие деньги?

Украина на грани дефолта, если Международный валютный фонд не предоставит очередной транш, финансовая состоятельность государства окажется под реальной угрозой. Откуда в условиях гражданской войны и разорительной политики властей возьмутся средства на новые военный объект — большой вопрос.

Могу лишь предположить, что в случае заложения базы ВМС в Геническе направленные на ее бюджетные средства будут активно «осваиваться». И с ними произойдет то же, что с деньгами, выделенными когда-то на «стену Яценюка» — их разворуют без видимого результата для государства. Принцип режима Порошенко «война все спишет» в последние годы на Украине работает безотказно. И не похоже, что власть этой страны намеревалась в своих действиях от этого принципа отказаться", — заключает Василий Дандыкин.