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В России создан новый разведывательный беспилотник
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В России создан новый разведывательный беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
НПО «Авиационные системы» создало новый беспилотный авиационный комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001, сообщают источники.
В комплекс входят унифицированные беспилотные летательные аппараты (БЛА) самолетного и вертолетного типов, сказал источник в компании, передает РИА «Новости».
Беспилотник самолетного типа К-0106 представляет собой высокоплан. В его носовой части установлен двигатель, который вращает тянущий винт. Дрон массой до 6,5 килограммов может оставаться в воздухе до 1,5 часов. Беспилотник вертолетного типа К-0107 построен по мультироторной схеме. Четыре его винта расположены на складываемых лучевых балках. БПЛА взлетной массой до 5,1 килограммов может выполнять полеты продолжительностью до одного часа.
Оба беспилотника оснащены системами связи собственной разработки компании. Система позволяет сохранять контроль над БПЛА на дальностях до 15 километров. В полезную нагрузку входит унифицированная система наблюдения, позволяющая идентифицировать людей на дистанциях 1,5 километра днем и одного километра ночью. В состав комплекса входят не только два беспилотника с комплектом бортовой целевой нагрузки, но и наземный мобильный пункт управления, выносной антенный пост, запасные инструменты и принадлежности, средства переноски. Ведущий российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов заявил, компания «Авиационные системы» приняла нестандартное решение, объединив в составе единого комплекса беспилотные аппараты двух типов. «Решение может иметь определенные плюсы и минусы. Положительные последствия выражаются в расширении возможностей комплекса в силу наличия разнотипных носителей в его составе — при снижении стоимости по сравнению с применением двух отдельных комплексов вследствие унификации компонентов. Вместе с тем, возможны также и сложности, в том числе связанные с более высокими требованиями к уровню подготовки операторов», — отметил Федутдинов.
В конце мая беспилотник самолетного типа К-0106 и беспилотник вертолетного типа К-0107 были продемонстрированы на выставке в Кубинке.
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