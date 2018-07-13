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Инопланетяне массово покидают нашу планету, заявили уфологи
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Инопланетяне массово покидают нашу планету, заявили уфологи 

13 Новостей.ru 13 июля 2018
Фото: 13 Новостей.ru
Уфологи фиксируют всё меньше случаев НЛО в небе, а также историй о встрече с пришельцами. Благодаря распространению технологий, информацию теперь можно получать из любых точек мира, в том числе и видео с НЛО, которые легко можно найти в интернете. Пока одни люди считают, что современные технологии способствуют «ловле» пришельцев на камеры, которые встроены теперь в большинство телефонов и имеются почти у каждого человека, другие склонны предполагать, что пришельцы просто перестали скрываться от глаз людей и объективов камер. И если одним кажется, что количество видео и свидетельств НЛО с каждым годом только растёт, уфологи приводят свою статистку, согласно которой количество случаев только уменьшается с каждым годом. Если 4 года назад было более 8500 тысяч видео, 2 года назад уже чуть более 5500, а в этом году всего не более тысячи случаев. Это наталкивает на мысль, что пришельцы либо снова стали вести более скрытный образ жизни, либо они массово покидают нашу планету из-за возможных событий в скором будущем, которые сильно повлияют на наше человечество и всю цивилизацию в целом. Стоит отметить, что многие богатые и знаменитые люди перебираются в Новую Зеландию и строят там целые подземные убежища, но простым смертным не дано знать секретную информацию и приближающихся событиях.
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