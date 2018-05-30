Нидерланды призвали РФ взять ответственность за крушение MH17 

Как передаёт РИА Новости, на просьбу обосновать это, поскольку не было предоставлено аргументов, что самолёт сбили российские военные, глава голландского МИДа напомнил: «Комиссия по расследованию на прошлой неделе опубликовала веские доказательства, что ЗРК „Бук“ находился во владении российской армии». «Поэтому Россия, которая контролирует свою армию и вооружение, несёт ответственность за то, что эта ракета была использована, чтобы сбить гражданский самолёт», — добавил дипломат.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, никто не выжил.