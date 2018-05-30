Ещё
Нидерланды призвали РФ взять ответственность за крушение MH17
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нидерланды призвали РФ взять ответственность за крушение MH17 

Говорит Москва 22 минуты назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Как передаёт РИА Новости, на просьбу обосновать это, поскольку не было предоставлено аргументов, что самолёт сбили российские военные, глава голландского МИДа напомнил: «Комиссия по расследованию на прошлой неделе опубликовала веские доказательства, что ЗРК „Бук“ находился во владении российской армии». «Поэтому Россия, которая контролирует свою армию и вооружение, несёт ответственность за то, что эта ракета была использована, чтобы сбить гражданский самолёт», — добавил дипломат.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, никто не выжил.
Международная следственная группа на днях представила промежуточные результаты расследования. Она утверждает, что лайнер был сбит из ЗРК «Бук», приписанного к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.
Говорит Москва: последние новости
В состав Средиземноморской эскадры вошёл противодиверсионный катер «Грачонок» Путин не видит проигрыша Трампа в выходе из иранской сделки В Киеве убит Аркадий Бабченко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы предварительные причины убийства Бабченко188
«Все пошло не так»: Сорос предрек глобальный кризис29
Европа дождалась альтернативы российскому газу777
В Британии начали задерживать детей из России61
В Киеве застрелили Аркадия Бабченко531
Видео
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:16
В Петербурге горит знаменитый «Пассаж»
Пожары Катастрофы
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение