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Летчики ЦВО проведут разведку в районе посадки корабля «Союз МС-07»
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Летчики ЦВО проведут разведку в районе посадки корабля «Союз МС-07» 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа вылетели из казахстанского Жезказгана в степной район, где по плану должен приземлиться спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07».
"Ранее вертолеты с оперативной группой на борту перебазировались на территорию республики с челябинского аэродрома «Упрун», — передает пресс-служба ЦВО.
Военные с воздуха проведут разведку района — проверят, нет ли в той местности природных пожаров, техники, каких-либо сооружений, всего, что может помешать штатному возвращению космического корабля на Землю.
Напомним, третьего июня ожидается посадка «Союз МС-07». Спускаемый аппарат доставит с орбиты космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи.
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