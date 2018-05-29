Летчики ЦВО проведут разведку в районе посадки корабля «Союз МС-07»

Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа вылетели из казахстанского Жезказгана в степной район, где по плану должен приземлиться спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07».

"Ранее вертолеты с оперативной группой на борту перебазировались на территорию республики с челябинского аэродрома «Упрун», — передает пресс-служба ЦВО.

Военные с воздуха проведут разведку района — проверят, нет ли в той местности природных пожаров, техники, каких-либо сооружений, всего, что может помешать штатному возвращению космического корабля на Землю.