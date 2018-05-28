«Вертолеты России» и «ВЭБ-лизинг» договорились о совместном продвижении гражданских вертолетов

Согласно подписанному соглашению, компании будут совместно продвигать гражданские вертолеты и сопутствующие финансовые инструменты на внешнем рынке. Кроме того, «ВЭБ-лизинг» будет участвовать в реализации стратегических проектов холдинга и программ развития гражданской авиации.

«Совместная работа над расширением присутствия на ключевых рынках отвечает интересам обеих сторон. Мы рассчитываем, что ряд финансовых продуктов, который партнеры из «ВЭБ-лизинга» планируют предлагать потенциальным заказчикам вертолетов производства холдинга, повысит их привлекательность и, таким образом, расширит круг эксплуатантов нашей техники», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский

Соглашение о сотрудничестве между холдингом «Вертолеты России» и «ВЭБ-лизингом» будет действовать в течение пяти лет.