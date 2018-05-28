ВДВ РФ получили более 3,5 тысячи комплектов экипировки «Ратник»

Об этом сообщил первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов. Интервью с ним опубликовала газета российских Вооруженных Сил «Красная звезда».

"В соответствии с заданиями государственного оборонного заказа 2018 года за зимний период в Воздушно-десантные войска поставлено более 4500 парашютных систем для десантирования личного состава и техники, свыше 3500 современных комплектов боевой экипировки «Ратник», батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых бронетранспортеров десантных БТР— МДМ ", — сказал собеседник издания.

Он добавил, что в войска поступили беспилотники и средства оптико-электронной и воздушной разведки «Тахион», «Орлан-10» и «Элерон-3», а также комплексы автоматизированных систем управления «Дозор».

Справка «РГ»

"Ратник" — российская боевая экипировка военнослужащего, именуемая также «комплект солдата будущего». Она является частью общего проекта повышения боевой эффективности и выживаемости отдельно взятого солдата за счет использования новейших научных достижений в области бронематериалов, навигации, систем ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего. «Ратник» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боеприпасов.