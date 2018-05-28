Во всех соединениях ВДВ к концу года появятся подразделения беспилотников

"До конца текущего года в составе 56-й десантно-штурмовой бригады будет сформирован десантно-штурмовой батальон, во всех соединениях завершатся мероприятия по формированию подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Генерал напомнил, что сегодня ВДВ более чем на 70% укомплектованы военнослужащими по контракту и полностью обеспечены специальной техники, более половины которой составляют современные образцы.