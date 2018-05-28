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Во всех соединениях ВДВ к концу года появятся подразделения беспилотников
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Во всех соединениях ВДВ к концу года появятся подразделения беспилотников 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Подразделения беспилотников и радиоэлектронной борьбы будут созданы во всех соединениях российских воздушно-десантных войск до конца 2018 года, заявил начальник штаба ВДВ Николай Игнатов.
"До конца текущего года в составе 56-й десантно-штурмовой бригады будет сформирован десантно-штурмовой батальон, во всех соединениях завершатся мероприятия по формированию подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
Генерал напомнил, что сегодня ВДВ более чем на 70% укомплектованы военнослужащими по контракту и полностью обеспечены специальной техники, более половины которой составляют современные образцы.
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