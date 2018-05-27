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На Амурском судостроительном заводе продолжаются работы по вводу в строй новейшего корвета проекта 20380
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На Амурском судостроительном заводе продолжаются работы по вводу в строй новейшего корвета проекта 20380 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж корвета «Громкий» полностью укомплектован военнослужащими по контракту, имеющих опыт службы на надводных боевых кораблях.
Сформированный экипаж новейшего корвета «Громкий», строящегося для Тихоокеанского флота, прибыл на Амурский судостроительный завод (входит в ОСК).
Экипаж корвета полностью укомплектован военнослужащими по контракту, имеющих опыт службы на надводных боевых кораблях. Предварительно личный состав успешно прошел обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и готов к заселению на корабль.
С ноября прошлого года военные моряки прошли курс обучения, в ходе которого освоили устройство корабля и особенности его эксплуатации. Обучение проводилось с использованием современных тренажеров. Практическую подготовку экипаж проходил на первом построенном на АСЗ корвете «Совершенный», который был передан флоту в июле прошлого года.
В процессе обучения моряки принимали участие в корабельных учениях и тренировках, в ходе которых отрабатывались навыки ведения борьбы за живучесть корабля в базе, организации противовоздушной и противодиверсионной обороны. Кроме того, совершенствовались вопросы повседневной организации корабельной службы, быта и отдыха экипажа, отрабатывались нормативы по обслуживанию вооружения, узлов и механизмов, подготовки корабля к приему оружия.
После сдачи экзаменов на допуск к управлению кораблем экипаж «Громкого» сможет обеспечить ходовые испытания корвета.
Корвет «Громкий» предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе десантных операций на море. Корпус корабля выполнен с использованием технологии «стелс».
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