На Амурском судостроительном заводе продолжаются работы по вводу в строй новейшего корвета проекта 20380

Экипаж корвета «Громкий» полностью укомплектован военнослужащими по контракту, имеющих опыт службы на надводных боевых кораблях.

Сформированный экипаж новейшего корвета «Громкий», строящегося для Тихоокеанского флота, прибыл на Амурский судостроительный завод (входит в ОСК).

Экипаж корвета полностью укомплектован военнослужащими по контракту, имеющих опыт службы на надводных боевых кораблях. Предварительно личный состав успешно прошел обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и готов к заселению на корабль.

С ноября прошлого года военные моряки прошли курс обучения, в ходе которого освоили устройство корабля и особенности его эксплуатации. Обучение проводилось с использованием современных тренажеров. Практическую подготовку экипаж проходил на первом построенном на АСЗ корвете «Совершенный», который был передан флоту в июле прошлого года.

В процессе обучения моряки принимали участие в корабельных учениях и тренировках, в ходе которых отрабатывались навыки ведения борьбы за живучесть корабля в базе, организации противовоздушной и противодиверсионной обороны. Кроме того, совершенствовались вопросы повседневной организации корабельной службы, быта и отдыха экипажа, отрабатывались нормативы по обслуживанию вооружения, узлов и механизмов, подготовки корабля к приему оружия.

После сдачи экзаменов на допуск к управлению кораблем экипаж «Громкого» сможет обеспечить ходовые испытания корвета.

Корвет «Громкий» предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе десантных операций на море. Корпус корабля выполнен с использованием технологии «стелс».