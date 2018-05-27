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В Таиланд зашли корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ с дружественным визитом
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В Таиланд зашли корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ с дружественным визитом 

ТАСС 35 минут назад
БАНГКОК, 27 мая. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в воскресенье совершил дружественный заход в Таиланд. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в этой стране.
Противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», а также морской танкер «Печенга» встали на рейд в Саттахипе, являющемся главной базой военно-морского флота королевства. «Подобные визиты стали уже доброй традицией и направлены на дальнейшее укрепление военно-морских связей между нашими странами», — отметили в посольстве РФ.
В течение пяти дней пребывания российских моряков в Таиланде корабли посетят военные атташе зарубежных стран. «Адмирал Виноградов» также будет открыт для россиян, которые смогут побывать на противолодочном корабле с экскурсией.
За последние три года это уже четвертый заход российских кораблей в Таиланд. В марте 2015 года в королевстве встречали большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», а в декабре 2017 года — большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». «Адмирал Пантелеев» также был участником морского парада в ноябре 2017 года, который проходил в Паттайе в честь пятидесятилетия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Как отмечают наблюдатели, именно флот всегда играл особую роль в становлении отношений России и Сиама (бывшее название Таиланда). Клипер «Гайдамак» впервые посетил королевство в 1863 году и увез с собой в Санкт-Петербург подарки и визитные карточки от короля Монгкута (Рама IV). Этот момент историки считают первым официальным контактом Сиама с Российской Империей.
Уже в 1891 году сюда вновь зашла российская эскадра, на борту которой находился цесаревич Николай, будущий император. Его визит в Бангкок предшествовал установлению дипломатических отношений между Россией и Таиландом.
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