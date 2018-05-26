В МВАА прошёл оперативно-специальный сбор и военно-практическая конференция руководящего состава РВиА ВС РФ

На конференции с основным докладом «Современный облик РВиА и перспективы его развития» выступил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский

На базе Михайловской военной артиллерийской академии прошел оперативно — специальный сбор и военно-практическая конференция «Особенности боевого применения разведывательно-ударных (огневых) контуров Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск.

Цель мероприятия — изучение и внедрение в боевую подготовку опыта боевых действий в специальных операциях» руководящего состава ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

В нем приняли участие руководящий состав РВиА ВС РФ, Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ , начальники РВиА военных округов, армий, начальники артиллерии воздушно-десантных войск, начальник 5-го управления третьего ЦНИИ Минобороны РФ, руководящий и научно-педагогический состав Михайловской военной артиллерийской академии, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе мероприятия под командованием начальника Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенанта Сергея Баканеева на базе обеспечения учебного процесса в городе Луга прошло показное практическое занятие с боевой стрельбой по организации проведения тренировок с расчетами в рамках подготовки к международному конкурсу «Мастера артиллерийского огня» имени маршала артиллерии Г. Е. Передельского и показное занятие по особенностям организации и проведения всеармейских состязаний командиров артиллерийских, реактивных, минометных батарей имени маршала артиллерии В. М. Михалкина.

На военно-практической конференции с основным докладом «Современный облик РВиА и перспективы его развития» выступил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

В рамках конференции состоялась демонстрация инновационной разработки кафедры Михайловской военной артиллерийской академии «Виртуальная 3D-модель единого разведывательного — информационного пространства в интересах рода войск».