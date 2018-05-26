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Плачевное состояние бундесвера оказалось приукрашено статистикой
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Плачевное состояние бундесвера оказалось приукрашено статистикой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Немецкий бундесвер, как выяснилось, находится в еще более плачевном состоянии, чем сообщалось ранее; министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подозревается в сознательном сокрытии дефицитов и «приукрашивании статистики», пишет таблоид Bild со ссылкой на доклад Федеральной счетной палаты Германии.
В докладе Счетной палаты Германии говорится, что довольно часто заявления министра, в которых она называла корабли и самолеты «боеготовыми», не соответствовали действительности, передает ИноТВ текст статьи немецкого издания.
«При этом то, что официально известно о боевой готовности бундесвера, и так уже хуже некуда: в прошлом году ни одна подводная лодка не была пригодна для эксплуатации; задействованы могли быть меньше половины фрегатов, танков, ну и лишь каждый третий боевой вертолет. И теперь получается, что даже это еще не вся правда!» — возмущается автор статьи.
В докладе Федеральной счетной палаты Германии приведен целый ряд примеров. В том числе отмечается, что фон дер Ляйен называла якобы боеготовыми корветы без вооружений, корабли без управляемых ракет и подводные лодки без экипажа.
Подчеркивается, что все это сказалось на зарубежных операциях бундесвера. В частности, во время борьбы против пиратства у побережья Сомали и контрабандистами в Средиземном море, ввозивших нелегальных иммигрантов.
Автор статьи заключает, что во время обеих операций германские военные не смогли сдержать обещаний, данных международному сообществу.
Ранее Die Welt писало, что в Германии вспомнили об утраченной после падения Берлинской стены способности Бундесвера говорить с позиции силы «благодаря ясной демонстрации готовности к обороне», подчеркнув, что «это касалось не только Москвы, но и Вашингтона».
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