Ещё
Представители МВД России приняли участие в Дне передовых технологий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители МВД России приняли участие в Дне передовых технологий 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня на территории учебного центра Отдельной орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации имени Ф. Э. Дзержинского в рамках II Научно-технического форума — «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации» состоялся показ вооружения, военной и специальной техники МВД России.
На выставке были представлены более 1000 экспонатов –150 видов стрелкового оружия, 90 прицельно-приборных средств и комплексов, 46 образцов автомобильной техники.
«Сегодня мы показываем новые разработки стрелкового вооружения, средств защиты, технику, которые могут быть использованы в деятельности органов внутренних дел. Есть очень интересные перспективные образцы», — отметил врио начальника федерального казенного учреждения «Научно-производственное объединение „Специальная техника и связь“ МВД России генерал-майор полиции Александр Балаев.
Представители силовых структур смогли не только визуально ознакомиться с новинками стрелкового оружия предприятий оборонно-промышленного комплекса, но оценить их тактико-технические характеристики в действии. Условия полигона позволили организаторам форума устроить демонстрационные стрельбы в шаговой доступности от выставки.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Официальная информация В преддверии летних каникул полицейские напомнили школьникам основные правилам безопасности Кадровые изменения в МВД России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир427
Россия потребовала от Британии извинений126
Путин пообещал защитить Европу129
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах98
Путин высказался о дальнейшем президентстве45
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение