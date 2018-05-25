Представители МВД России приняли участие в Дне передовых технологий

Сегодня на территории учебного центра Отдельной орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации имени Ф. Э. Дзержинского в рамках II Научно-технического форума — «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации» состоялся показ вооружения, военной и специальной техники МВД России

На выставке были представлены более 1000 экспонатов –150 видов стрелкового оружия, 90 прицельно-приборных средств и комплексов, 46 образцов автомобильной техники.

«Сегодня мы показываем новые разработки стрелкового вооружения, средств защиты, технику, которые могут быть использованы в деятельности органов внутренних дел. Есть очень интересные перспективные образцы», — отметил врио начальника федерального казенного учреждения «Научно-производственное объединение „Специальная техника и связь“ МВД России генерал-майор полиции Александр Балаев.

Представители силовых структур смогли не только визуально ознакомиться с новинками стрелкового оружия предприятий оборонно-промышленного комплекса, но оценить их тактико-технические характеристики в действии. Условия полигона позволили организаторам форума устроить демонстрационные стрельбы в шаговой доступности от выставки.