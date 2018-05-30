Ещё
В Сирии рассказали о «грязной роли США в войне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии рассказали о «грязной роли США в войне» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Дамаск ответил на предупреждение Вашингтона о недопустимости проведения операций против боевиков в районе зоны деэскалации.
Правительство Сирии продолжит борьбу с боевиками, несмотря на предупреждение США относительно провинции Деръа, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на сирийскую газету «Баас».
«Угроза США подчеркивает грязную роль Америки в террористической войне против Сирии», — считают сирийские журналисты.
Напомним, на днях руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт предупредила, что Соединенные Штаты «предпримут решительные надлежащие меры» если сирийская армия начнет операцию против боевиков в районе зоны деэскалации, и предостерегла Дамаск от любых действий.
Ранее в сирийских СМИ появилась информация, что Вашингтон готовит постановочные операции с использованием химического оружия против сирийских граждан, чтобы в последствии обвинить в случившемся власти Сирии.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России накопилось немало свидетельств того, что в сирийском Ат-Танфе, где расположена военная база США, происходят «странные вещи». В частности, есть информация об участившихся атаках со стороны террористических группировок из этого района.
ТК «Звезда»: последние новости
Шойгу: показанная параде Победы новейшая техника испытывается в боевых условия В ЛНР задержали двух бойцов ВСУ Военнослужащие ЗВО испытывают модернизированные танки и БМП с боевым модулем «Бережок»
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован фоторобот убийцы Бабченко69
Европа дождалась альтернативы российскому газу784
«Все пошло не так»: Сорос предрек глобальный кризис38
Названы предварительные причины убийства Бабченко211
В Британии начали задерживать детей из России94
Видео
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:16
В Петербурге горит знаменитый «Пассаж»
Пожары Катастрофы
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение