В Сирии рассказали о «грязной роли США в войне» 

Дамаск ответил на предупреждение Вашингтона о недопустимости проведения операций против боевиков в районе зоны деэскалации.
Правительство Сирии продолжит борьбу с боевиками, несмотря на предупреждение США относительно провинции Деръа, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на сирийскую газету «Баас».
«Угроза США подчеркивает грязную роль Америки в террористической войне против Сирии», — считают сирийские журналисты.
Напомним, на днях руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт предупредила, что Соединенные Штаты «предпримут решительные надлежащие меры» если сирийская армия начнет операцию против боевиков в районе зоны деэскалации, и предостерегла Дамаск от любых действий.
Ранее в сирийских СМИ появилась информация, что Вашингтон готовит постановочные операции с использованием химического оружия против сирийских граждан, чтобы в последствии обвинить в случившемся власти Сирии.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России накопилось немало свидетельств того, что в сирийском Ат-Танфе, где расположена военная база США, происходят «странные вещи». В частности, есть информация об участившихся атаках со стороны террористических группировок из этого района.