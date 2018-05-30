В Сирии рассказали о «грязной роли США в войне»

Дамаск ответил на предупреждение Вашингтона о недопустимости проведения операций против боевиков в районе зоны деэскалации.

«Угроза США подчеркивает грязную роль Америки в террористической войне против Сирии», — считают сирийские журналисты.

Напомним, на днях руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт предупредила, что Соединенные Штаты «предпримут решительные надлежащие меры» если сирийская армия начнет операцию против боевиков в районе зоны деэскалации, и предостерегла Дамаск от любых действий.

Ранее в сирийских СМИ появилась информация, что Вашингтон готовит постановочные операции с использованием химического оружия против сирийских граждан, чтобы в последствии обвинить в случившемся власти Сирии.