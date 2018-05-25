«Вертолеты России» рассчитывают подписать с Минобороны контракт на Ми-26Т2В в 2019 году

"Сегодня холдинг «Вертолеты России» изготавливает Ми-26Т2В в качестве опытного образца. После завершения его испытаний будет уже размещаться заказ министерства обороны на определенную партию. Думаю, что это будет в 2019 году", — сообщил он.

Опытный образец холдинг изготавливает за собственный счет. «Министерству обороны мы его представим, я думаю, в конце этого — начале следующего года», — сказал заместитель генерального директора.

Савельев добавил, что в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. Вертолет будет иметь отличия от Ми-26Т2 в составе экипажа, в функциональных возможностях навигационных комплексов и бортового оборудования, а также в комплексах связи, специфических для Минобороны. По словам Савельева, Ми-26Т2В остается самым большим транспортным вертолетом и не предполагает применения какого-либо вооружения, однако по бортам машины планируется установить шкворневые установки для ведения стрельбы из индивидуального стрелкового оружия.

Версия «В» создается на базе Ми-26Т2 — модернизированная версии Ми-26Т с новой авионикой. Серийный выпуск модификации Т2 начался в мае 2015 года. Осенью 2016 года стало известно, что Минобороны заказало создание специализированной военной версии этой машины Ми-26Т2В, в частности, вертолет будет способен совершать взлет и посадку с неподготовленных площадок. Ми-26Т2В предназначен для транспортировки техники, крупногабаритных грузов, перевозки подразделений десантников.