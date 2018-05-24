Борисов: импортозамещение украинских двигателей для авиации и флота завершено

"Могу констатировать, что зависимости от украинской продукции уже нет. Ситуация с западными поставками кардинальным образом меняется. Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117 в армейской авиации. Мы решили проблему с двигательными установками для ВМФ", — сказал он на лекции для слушателей Академии Генерального штаба ВС РФ

По словам вице-премьера, работа по импортозамещению должна продолжаться. «Успокаиваться здесь нельзя. К сожалению, мы еще испытываем зависимость по электронной компонентной базе, особенно специальной», — отметил Борисов.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины , к 2018-2019 году.

В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.

Оснащение современным вооружением

Доля современного вооружения и техники в силах общего назначения в этом году превысит 50%, добавил Борисов.

"По итогу текущих мероприятий уровень современности в этом направлении сегодня составляет 49,6% и по результатам этого года он запланирован уже выше 50%", — сказал он.

По его словам, процесс увеличения доли современной техники достаточно трудоемкий из-за широкой номенклатуры изделий. «Здесь очень большое количество типажа Сухопутных войск, авиации, надводного и подводного флота. Поэтому, конечно, достичь современности в этом направлении — это наиболее сложная и наиболее ресурсоемкая задача», — отметил вице-премьер.

По его словам, доля современной техники в Силах ядерного сдерживания составляет почти 80%, в Силах всестороннего обеспечения около 70%.