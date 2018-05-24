В России представили самый вместительный лёгкий вертолёт в мире

«Холдинг «Вертолеты России» в рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 впервые представил публике легкий многоцелевой вертолет VRT500. VRT500 станет первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до двух тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолёт «будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики». Согласно озвученным лётно-техническим характеристикам, VRT500 сможет развивать скорость до 250 километров в час и совершать полёты на дальность до 860 километров, беря на борт до 730 килограммов полезной нагрузки. Машину предполагается выпускать в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.

«При этом в сегменте со взлётной массой до двух тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированной тележки-каталки через задние створки кабины, что упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время», — подчеркнули в Минпромторге.

В настоящий момент вертолёт проходит испытания несущей системы и в скором времени приступит к аэродинамическим испытаниям. К 2035 году в холдинге рассчитывают реализовать около одной тысячи машин.