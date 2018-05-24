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Сегодня исполнилось 118 лет со дня спуска на воду легендарного крейсера «Аврора»
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Сегодня исполнилось 118 лет со дня спуска на воду легендарного крейсера «Аврора» 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Праздничные мероприятия начались с торжественного поднятия на корабле Военно-морского флага.
Сегодня на крейсере «Аврора» день начался с торжественного поднятия Военно-морского флага. Ровно 118 лет назад в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» корабль был спущен на воду.
За всё время нахождения в боевом составе военного флота крейсер прошел более 100 тысяч морских миль. Во время русско-японской войны участвовал в походе Второй тихоокеанской эскадры, участвовал в Цусимском сражении.
Также крейсер принимал участие в Первой мировой войне и в обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Сегодня крейсер «Аврора» — это находящийся на плаву корабль. Став кораблем-музеем, он по-прежнему сохранил функции действующего боевого корабля.
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