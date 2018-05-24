«Вертолеты России» передали UTair первый серийный Ми-171А2

"Это первый серийный вертолет Ми-171А2, произведенный Улан-Удэнским авиационным заводом . Первый Ми-171А2 направится к месту постоянного базирования после завершения выставки HeliRussia", — отметили в пресс-службе.

"Передача первой серийной машины компании UTair — это важнейший шаг для проекта Ми-171А2. Положительный опыт эксплуатации крупнейшим в России оператором вертолетов гражданского назначения даст позитивный сигнал всему рынку вертолетных услуг", — заявил на церемонии передачи генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский

"Ми-171А2 — это многообещающее новое направление нашего взаимодействия, у которого, я уверен, большое будущее", — подчеркнул генеральный директор ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ Андрей Мартиросов

С вертолетом, выставленным на уличной статической экспозиции холдинга, смогут ознакомиться все участники и гости выставки. Вторая машина в настоящий момент находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне. Сотрудничество компаний предполагает эксплуатацию первых Ми-171А2 на базе UTair, а также привлечение специалистов компании к оптимизации эксплуатационно-технической документации вертолета и расширению возможностей его использования.

Ми-171А2 — самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Вертолёт оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х— образный рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.