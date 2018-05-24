MH17 сбили из российского оружия 

Председатель комиссии по расследованию катастрофы рейса MH17 авиакомпании «Малайзия Эйрлайнс», произошедшей 17 июля 2014 года на Украине, заявил, что, согласно данным комиссии, зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит самолет, приписан к 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации, размещенной в Курске.
Как утверждается, ЗРК «Бук» покинула бригаду в Курске в июне 2014 года и появилась на Украине четыре недели спустя. Причастность солдат 53-й бригады к крушению самолета сейчас выясняется, пишет Юлиан Рёпке в «Бильд» (Bild). Комиссия в Нидерландах сделала свои выводы «на основании многочисленных видеозаписей и фотографий».