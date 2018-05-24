«Вертолеты России» передали «ЮТэйр» первый вертолет Ми-171А2

«Передача первой серийной машины компании «ЮТэйр» — это важнейший шаг для проекта Ми-171А2. Положительный опыт эксплуатации крупнейшим в России оператором вертолетов гражданского назначения даст позитивный сигнал всему рынку вертолетных услуг», — заявил на церемонии передачи гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский

Меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники между холдингом и авиакомпанией был подписан год назад в день открытия выставки HeliRussia-2017. В рамках сотрудничества предполагается эксплуатация первых Ми-171А2 на базе «ЮТэйр».