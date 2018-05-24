На базе «Роскосмоса» создадут холдинг ракетостроения, заявили источники

"На базе госкорпорации «Роскосмос» планируется создать холдинг, который объединит в своем составе ряд других направлений по ракетной тематике, таких как Концерн ВКС "Алмаз-Антей" и Концерн тактическое ракетное вооружение", — рассказал собеседник.

По словам другого источника, передавать акции «Алмаз-Антея» и КТРВ госкорпорации «Роскосмос» при этом не планируется. «Роскосмос выступит скорее куратором этих предприятий, во всяком случае, на первом этапе», — сказал собеседник.

В пресс-службе госкорпорации отказались от комментариев.