Улан-Удэнский авиазавод изготовил первый образец модернизированного Ми-171Ш

Фото: Антон Тушин

Модернизированный Ми-171Ш планируется направить на МВЗ после завершения выставки HeliRussia 2018, где вертолет будет продемонстрирован на уличной статической экспозиции холдинга.

«Когда в 2017 году на международном авиасалоне МАКС-2017 мы представили прототип модернизированного Ми-171Ш, на статической стоянке побывало свыше 70 иностранных делегаций. Интерес к этой машине очень высокий. Поэтому мы планируем уже в следующем году получить готовый вертолет, который начнем предлагать заказчикам», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский

При модернизации военно-транспортного вертолета Ми-171Ш был учтен опыт выполнения специальных задач. Вертолет создается в целях повышения эффективности десантно-транспортного и огневого обеспечения действий оперативных групп и будет иметь возможность выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Вертолет оснащается двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. За счет использования композитных лопастей несущего винта с новым профилем и Х-образного рулевого винта выросли крейсерская и максимальная скорость полета вертолета до 260 и 280 км/ч соответственно. Кроме того, повышена тяговооруженность вертолета и эффективность применения машины в условиях высокогорья и в жарком климате.

Новый Ми-171Ш оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов. Машина также оснащена цифровым автопилотом.

Специалисты повысили эффективность применения вертолета в ночных условиях за счет оснащения FLIR-системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем и двухдиапазонным свето-техническим оборудованием.

Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина комплектуется бортовым комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, делает постановку помех головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели.

Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Также кевларовая броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае «жесткой посадки» вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.

Модернизация коснулась и состава вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлено два пулемета калибра 12,7 мм. На фермах спецподвески устанавливается два курсовых пулемета аналогичного калибра.