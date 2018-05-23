Минобороны России и Армении обсудили международную безопасности

"В ходе встречи, состоявшейся на полях заседания Совета министров обороны ОДКБ, Тоноян и Шойгу выразили обоюдную готовность приложить совместные усилия для развития стратегических и союзнических отношений как в двустороннем формате, так и в рамках Организации", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Армении.

По данным пресс-службы, стороны договорились также вывести взаимодействие по ряду сфер на более высокий уровень. «На встрече были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, возможности совместного реагирования на существующие угрозы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Совет министров обороны государств ОДКБ прошел в среду в узком и широком форматах. После чего был подписан ряд документов, в частности документ, касающийся управления войсками коллективных сил ОДКБ, и план совместной подготовки органов управления сил и средств системы коллективной безопасности на 2019 год. Также были подписаны документы о военном сотрудничестве государств-членов организации.