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Минобороны России и Армении обсудили международную безопасности
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Минобороны России и Армении обсудили международную безопасности 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу в среду в Астане обсудили вопросы региональной и международной безопасности и выразили готовность развивать двусторонние союзнические отношения, сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.
"В ходе встречи, состоявшейся на полях заседания Совета министров обороны ОДКБ, Тоноян и Шойгу выразили обоюдную готовность приложить совместные усилия для развития стратегических и союзнических отношений как в двустороннем формате, так и в рамках Организации", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны Армении.
По данным пресс-службы, стороны договорились также вывести взаимодействие по ряду сфер на более высокий уровень. «На встрече были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, возможности совместного реагирования на существующие угрозы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Совет министров обороны государств ОДКБ прошел в среду в узком и широком форматах. После чего был подписан ряд документов, в частности документ, касающийся управления войсками коллективных сил ОДКБ, и план совместной подготовки органов управления сил и средств системы коллективной безопасности на 2019 год. Также были подписаны документы о военном сотрудничестве государств-членов организации.
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