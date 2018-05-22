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Центральный военный округ получит по ГОЗ около 20 всепогодных беспилотников «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион»
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Центральный военный округ получит по ГОЗ около 20 всепогодных беспилотников «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион» 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Новая техника поступит на вооружение разведывательных подразделений соединений специального назначения, горной мотострелковой и артиллерийских бригад, дислоцированных в Сибири и в Поволжье.
Центральный военный округ получит по гособоронзаказу до конца года около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион».
Новая техника поступит на вооружение разведывательных подразделений соединений специального назначения, горной мотострелковой и артиллерийских бригад, дислоцированных в Сибири и в Поволжье. Комплексы позволят повысить эффективность разведки, а также совместных действий мотострелков, артиллерии и авиации в единой информационной системе.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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