Центральный военный округ получит по ГОЗ около 20 всепогодных беспилотников «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион»

Новая техника поступит на вооружение разведывательных подразделений соединений специального назначения, горной мотострелковой и артиллерийских бригад, дислоцированных в Сибири и в Поволжье.

Центральный военный округ получит по гособоронзаказу до конца года около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион».

Новая техника поступит на вооружение разведывательных подразделений соединений специального назначения, горной мотострелковой и артиллерийских бригад, дислоцированных в Сибири и в Поволжье. Комплексы позволят повысить эффективность разведки, а также совместных действий мотострелков, артиллерии и авиации в единой информационной системе.