Ещё
Военные в Сибири и Поволжье получат на вооружение около 20 всепогодных беспилотников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные в Сибири и Поволжье получат на вооружение около 20 всепогодных беспилотников 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) получит по гособоронзаказу до конца года около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион». Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"До конца года в ЦВО поступят около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион». Новая техника поступит на вооружение разведывательных подразделений соединений специального назначения, горной мотострелковой и артиллерийских бригад, дислоцированных в Сибири и в Поволжье. Комплексы позволят повысить эффективность разведки, а также совместных действий мотострелков, артиллерии и авиации в единой информационной системе", — сказали в пресс-службе.
В округе добавили, что расчеты беспилотников заблаговременно пройдут переподготовку в профильном учебном центре Минобороны в подмосковной Коломне.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
ТАСС: последние новости
Роботы "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера" будут приняты на вооружение в 2018 году Военные вертолеты Ми-8 сбросили 300 тонн воды для тушения лесного пожара на Урале Площадь пожара на бывшем военном полигоне в Удмуртии выросла до 300 га
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины «ада» под Горловкой174
Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму83
Названы причины «провала» «ракет Путина»122
Пост Самойловой напугал поклонников53
«Слушайте Путина и верьте ему»257
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:39
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»
Украина В мире
01:48
Необычная бронемашина попала на видео
Армия Оружие
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
01:18
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях
Политика
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение