Военные в Сибири и Поволжье получат на вооружение около 20 всепогодных беспилотников 

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) получит по гособоронзаказу до конца года около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион». Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"До конца года в ЦВО поступят около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион». Новая техника поступит на вооружение разведывательных подразделений соединений специального назначения, горной мотострелковой и артиллерийских бригад, дислоцированных в Сибири и в Поволжье. Комплексы позволят повысить эффективность разведки, а также совместных действий мотострелков, артиллерии и авиации в единой информационной системе", — сказали в пресс-службе.
В округе добавили, что расчеты беспилотников заблаговременно пройдут переподготовку в профильном учебном центре Минобороны в подмосковной Коломне.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.