Военные в Сибири и Поволжье получат на вооружение около 20 всепогодных беспилотников

МОСКВА , 22 мая. / ТАСС /. Центральный военный округ (ЦВО) получит по гособоронзаказу до конца года около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион». Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"До конца года в ЦВО поступят около 20 комплексов с всепогодными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Элерон-3» и «Тахион». Новая техника поступит на вооружение разведывательных подразделений соединений специального назначения, горной мотострелковой и артиллерийских бригад, дислоцированных в Сибири и в Поволжье. Комплексы позволят повысить эффективность разведки, а также совместных действий мотострелков, артиллерии и авиации в единой информационной системе", — сказали в пресс-службе.

В округе добавили, что расчеты беспилотников заблаговременно пройдут переподготовку в профильном учебном центре Минобороны в подмосковной Коломне