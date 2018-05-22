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Определен облик подлодки пятого поколения «Хаски»
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Определен облик подлодки пятого поколения «Хаски» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ОСК завершили концептуальное проектирование и определение облика перспективной субмарины, который выбирался из нескольких вариантов.
В России завершено проектирование подложки пятого поколения «Хаски», сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу судостроительной корпорации Алексея Рахманова.
Глава ОСК также отметил, что в данный момент ведется проработка тактико-технических характеристик новой подлодки.
Ранее со ссылкой на начальника сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Олега Власова сообщалось, что аванпроект подлодки нового поколения был представлен главкому ВМФ России Адмиралу Владимиру Королеву в декабре 2017 года.
Военно-морской флот планирует получить первые подлодки пятого поколения в 2030-х годах.
Закладка многоцелевой атомной подлодки пятого поколения проекта «Хаски» планируется в 2023–2024 годах.
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