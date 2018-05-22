Определен облик подлодки пятого поколения «Хаски»

В ОСК завершили концептуальное проектирование и определение облика перспективной субмарины, который выбирался из нескольких вариантов.

Глава ОСК также отметил, что в данный момент ведется проработка тактико-технических характеристик новой подлодки.

Военно-морской флот планирует получить первые подлодки пятого поколения в 2030-х годах.

Закладка многоцелевой атомной подлодки пятого поколения проекта «Хаски» планируется в 2023–2024 годах.