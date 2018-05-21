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РФ отказалась от подлодок «Борей-Б»
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РФ отказалась от подлодок «Борей-Б» 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стратегические атомные подводные лодки проекта «Борей-Б» невошли в государственную рограмму вооружения на 2018–2027 годы. Эксперты говорят о том, что проект строительства подводных крейсеров не отвечает главному критерию: «стоимость — эффективность».
В итоге в окончательный вариант программы включены АПЛ «Борей-А», пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 января в Уфе сообщил о принятии новой государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018—2027 гг. Заместитель министра обороны Татьяна Швецова ранее говорила, что на реализацию программы до 2027 г. предусмотрено 20 трлн. руб.
В конце 2017 г. при принятии государственного бюджета на 2018 г. сообщалось, что на год предусмотрены военные расходы в сумме 2,8 трлн. Руб.
Справка «ФедералПресс»:
Подводные лодки проекта 955 (09551), 955A (09552) «Борей» — серия российских атомных подводных лодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения» (РПКСН) четвёртого поколения.
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