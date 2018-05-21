РФ отказалась от подлодок «Борей-Б»

Стратегические атомные подводные лодки проекта «Борей-Б» невошли в государственную рограмму вооружения на 2018–2027 годы. Эксперты говорят о том, что проект строительства подводных крейсеров не отвечает главному критерию: «стоимость — эффективность».

В итоге в окончательный вариант программы включены АПЛ «Борей-А», пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 января в Уфе сообщил о принятии новой государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018—2027 гг. Заместитель министра обороны Татьяна Швецова ранее говорила, что на реализацию программы до 2027 г. предусмотрено 20 трлн. руб.

В конце 2017 г. при принятии государственного бюджета на 2018 г. сообщалось, что на год предусмотрены военные расходы в сумме 2,8 трлн. Руб.

Подводные лодки проекта 955 (09551), 955A (09552) «Борей» — серия российских атомных подводных лодок класса «ракетный подводный крейсер стратегического назначения» (РПКСН) четвёртого поколения.