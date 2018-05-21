Операция «Антидрон»: Как военные защитят стадионы ЧМ-2018 от беспилотников

Станция постановки помех Р-330Ж «Житель»

Станция Р-330Ж или «Житель» была принята на вооружение десять лет назад, но прошла модернизацию. Она используется в составе автоматизированного комплекса помех Р-330М1П «Диабазол», но может работать и автономно. Суть сводится к постановке помех в радиочастотном диапазоне. При введении «Жителя» в действие, избирательно по частотам «накрывается» сотовая и спутниковая связь. То есть дрон теряет соединение со своим оператором и, в зависимости от заложенной в нем программы, либо приземляется, либо полностью выходит из строя и падает.

Фото: topwar.ru Время развертывания комплекса — 40 минут. Помехи «Житель» может запускать как прицельные, так заградительные. Эти данные полезны разве что специалистам. Зато, дальность действия понятна и обывателю — 20-25 километров.

РЭБ РБ-636АМ2 «Свет-КУ»

Мощнейшая армейская установка выглядит на обычный фургончик. Внутри же техника, ведущая контроль за обстановкой и отслеживающая источники радиосигналов. Системы «Свет» способны защитить от перехвата информацию, передаваемою по беспроводным каналам. Аппаратура сможет точно определить местоположение управляющего дроном человека. Комплекс проводит анализ и вычисляет координаты источника сигнала любых радиоэлектронных систем. «Свет» новее «Жителя», система была принята на вооружение в 2012 году.

Фото: topwar.ru «Свет» находит, анализирует и пеленгует источники радиоизлучения, функционирующих в диапазоне от 25 МГц до 18 тысяч МГц. Аппаратура способна работать в 40-градусную жару. Время развертывания комплекса — 10 минут. Производится комплекс петербургской компанией «Специальный технологический центр» (СТЦ). О том, как работают системы, которым предстоит охранять от воздушного вторжения стадионы ЧМ-2018 в интервью Пятому каналу рассказал Алексей Леонков , военный эксперт.

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«Первое боевое применение беспилотников вот такого гражданского исполнения продемонстрировали боевики ИГ* в Сирии , когда к такому квадрокоптеру привязывается граната и сбрасывается на голову ничего не подозревающих граждан. Мы не можем гарантировать, что появившийся в небе беспилотник не несет угрозу, средство вооружения или еще что-то. Например, израильтяне применяли беспилотники, которые раскидывали гранаты со слезоточивым газом. Беспилотники перестали быть средством, с помощью которого раньше снимали фильмы и панорамы. В руках диверсантов и боевиков они представляют серьезную угрозу для гражданского населения любого государства, которое не заботится об их безопасности. То, что сейчас предпринимается в рамках безопасности — это мера вынужденная и правильная. Нет никаких гарантий, что подобное средство не появится в тех местах, где они не должны появляться. Мероприятия международного уровня, как ЧМ-2018, под особым контролем. И лишних беспилотников в небе оказаться не должно. Ни в каком виде. Ни квадракоптеров, ни каких-нибудь летающих моделей самолетов. Все это будет пресекаться. Единственными беспилотникам, которым разрешат летать над полем — это беспилотники аккредитованных телеканалов. И они будут иметь специальную опознавательную радиосистему, которую сможет различать система безопасности. Нарушители, думаю, будут однозначно сбиваться», — рассказал в интервью военный эксперт.

Видео: Пятый канал

«Советские комплексы РЭБ работали по другим целям, сейчас задачи изменились, разрабатываются другие методы обороны, чтобы бороться с «начинками», которые управляют беспилотниками. Самое главное у комплексов РЭБ — они производят разведку, определяют на какой частоте работает то или иное устройство. Прежде всего в комплекс «Житель» входят контур радиоразведки и контур подавления линий радиосвязи. Сначала определяется частота, на которых работает устройство, потом ее подавление. У рабочих частот достаточно большой спектр, но воздействие производится на объект. При этом мощность излучения достаточно большая, превышает мощность сигнала, с помощью которого управляется такой беспилотник. Либо перехватывается беспилотник и он садится, либо полностью обесточиваются все программы, уничтожается управление и он просто падает. А все приборы, которые будут передавать события на стадионе, даже сотовые телефоны, они будут работать, так как они функционируют на других частотах», — заключил эксперт.

По данным СМИ, средства противодействия беспилотникам будут распределены по всем 11 городам, которым предстоит принять матчи. Для охраны столицы выделены два комплекса «Силок» и два комплекса «Свет-КУ», Санкт-Петербургу Екатеринбургу досталось по мобильной группе РЭБ (Р-300Р «Житель», Р-934БМВ) и по два комплекса «Свет-КУ».

Угроза по сирийскому сценарию

Дроны пришли на российский рынок, как дорогие игрушки. Встроенные камеры Full HD позволили любителям красивых кадров снимать с высоты птичьего полета города и природу, а заодно и совершать различные правонарушения, будь то подглядывания в окна или вторжение в работу авиалиний. Поправки в Воздушный кодекс были приняты летом 2016 года. С 5 июля 2017 года россиян обязали регистрировать все беспилотники, тяжелее 250 граммов. На фоне запрещающих нововведений, в Сирии произошло то, о чем думали многие военные, но вслух не озвучивали. С помощью современных технологий боевики привели в действие сценарий голливудского боевика. Были совершены две атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Первая — в ночь на 1 января 2018 года. Авиабазу Хмеймим атаковали восемь дронов. В результате погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, взорвался склад с боеприпасами.

Видео: Пятый канал

Вторая атака беспилотников произошла в ночь на 6 января. Объектами удара стала не только база Хмеймим, но и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Об этом официально сообщило Минобороны . При атаке использовались 13 беспилотников. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь»; остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль. Теперь, наученным горьким опытом, российским военным предстоит обеспечить безопасность на гражданском объекте. Куда, конечно, сирийские беспилотники вряд ли долетят, но кто предупрежден, тот вооружен.

ИГ* — запрещенная в России террористическая группировка

Ания Батаева