На полигоне под Рязанью создано несколько десятков уникальных мишеней для конкурса «Авиадартс-2018»

Среди них — аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, ЗРК на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов.

Более 60 уникальных наземных целей будет представлено на полигоне Дубровичи в Рязанской области для проведения всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018».

На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени.

Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов Л-39 и МиГ-29, объекты инфраструктуры и многие другие.