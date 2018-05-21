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На полигоне под Рязанью создано несколько десятков уникальных мишеней для конкурса «Авиадартс-2018»
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На полигоне под Рязанью создано несколько десятков уникальных мишеней для конкурса «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди них — аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, ЗРК на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов.
Более 60 уникальных наземных целей будет представлено на полигоне Дубровичи в Рязанской области для проведения всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018».
На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени.
Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов Л-39 и МиГ-29, объекты инфраструктуры и многие другие.
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