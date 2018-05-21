Стало известно, сколько подлодок «Борей-А» построит Россия

После 2023 года на «Севмаше» построят еще шесть стратегических подводных лодок проекта 955А «Борей-А», сообщают источники.

«После анализа предложений по созданию АПЛ «Борей-Б» принято решение от них отказаться, поскольку проект строительства этих подлодок не отвечает критерию «стоимость — эффективность». Вместо них в окончательный вариант госпрограммы вооружения до 2027 года включены «Бореи-А», — сообщил источник, передает ТАСС

По его словам, строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на «Севмаше» «после 2023 года». «Всего планируется построить шесть „Бореев-А“, которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. С завершением этой серии в боевом составе ВМФ будут находиться 14 новых стратегических АПЛ: 11 — класса „Борей-А“ и три — класса „Борей“, — добавил собеседник.

На прошлой неделе Путин обсудил в Сочи проблемы исполнения гособоронзаказа предприятиями ОСК.

Отметим, что в новой госпрограмме вооружения до 2027 года присутствуют крайне важные проекты, которые нельзя отодвигать на задний план. Это строительство стратегических АПЛ „Борей-Б“, многоцелевых субмарин пятого поколения типа „Хаски“ (носитель гиперзвуковых ракет „Циркон“), неатомных подлодок „Калина“.