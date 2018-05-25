Каким KADEX 2018 стал для России

Более 300 образцов оружия представили на Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX 2018 оборонные компании из России . Всего было 11 российских холдингов и 18 входящих в их состав предприятий. Выставку в Астане посетили официальные делегации из 48 стран, а экспозиции показали 318 компаний из 28 стран.

На открытии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что считает актуальным проведение KADEX 2018 в условиях нарастающей глобальной геополитической нестабильности. «Наша страна, как вы знаете, ведет миролюбивую политику, направленную на укрепление добрососедства со всеми ближними и дальними соседями. Однако сегодняшнее положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность страны. И мы в рамках ОДКБ то же самое стараемся делать. В тоже же время развитие оборонной сферы вооруженных сил является одним из приоритетов государства», — сказал он. По его словам, действенным инструментом их реализации выступает международная выставка KADEX — единственная в своем роде в Центрально-Азиатском регионе.

Что показали

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех ) организовал единую российскую экспозицию на выставке. Среди экспортных новинок — бронетранспортер БТ-3Ф, автомобиль специального назначения «Тигр-М» и подтвердившая свои отличные боевые и эксплуатационные качества в ходе операции в Сирии боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». "Уралвагонзавод" представил ее экспортную модификацию.

На статической площадке выставлены российские автомобили «Урал-4320» и «Урал-432009».

Для военно-морских сил на стенде компании также представлены недавно получившие свое экспортное будущее образцы — корвет проекта 22800Э (шифр «Каракурт-Э») и малый ракетный корабль проекта 21635.1 (шифр «Сарсар»). Также показан катер специального назначения проекта 21980Э (шифр «Грачонок»), скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510 и скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450.

Также Россия представила экспортную модификацию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10Е». Беспилотная авиационная система (БАС) состоит из двух-четырех БПЛА, пускового устройства катапультного типа и целевой нагрузки. Беспилотник оснащается дневными фото— и видеокамерами, стабилизированным тепловизионным прибором, системой мониторинга сотовых сетей стандарта GSM или средством обнаружения радиостанций тактического уровня. Опционально БЛА может нести метеорологические датчики или датчики для радиационного, химического и биологического мониторинга. Беспилотник также выступает в качестве ретранслятора.

Вертолеты

На международной выставке вооружений KADEX 2018 холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) представил боевые, разведывательно-ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, широко применявшиеся при выполнении задач по борьбе с терроризмом в Сирии. В частности, были продемонстрированы модели ударных машин Ми-28НЭ и Ми-35М, а также новый транспортно-десантный Ми-38Т.

По словам заместителя генерального директора по продажам военной вертолетной техники Владислава Савельева, рынок стран СНГ является для холдинга одним из самых перспективных. «Осознавая, насколько российские вертолеты востребованы в данном регионе, мы планируем развивать сотрудничество как в военном сегменте по линии ОДКБ, так и в гражданском», — процитировали в пресс-службе компании слова Савельева.

В ходе операции ВКС РФ в Сирии широко применялся транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ, который предлагается на экспорт под обозначением Ми-171Ш. Так же, как и Ми-35М, Ми-171Ш оптимально подходит для выполнения задач по борьбе с терроризмом. Вертолет способен перевозить до 37 человек с вооружением и индивидуальным снаряжением. Отличительной особенностью винтокрылой машины является возможность перевозки легких многоцелевых автомобилей с пулеметно-гранатометным вооружением.

Самолеты

Впервые представлен на международной выставке самолет Ил-76МД-90АЭ, экспортная модификация военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Системы ПВО Демонстрировался широкий спектр средств ПВО и РЭБ. В частности, на оружейном рынке региона обладают перспективой радиолокационная станция дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей «Резонанс-НЭ», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» показал модели зенитных ракетных систем большой дальности С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500» и С-300ПМУ2 «Фаворит», зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности семейства «Бук» и «Тор».

Боеприпасы и авиационная ракета нового поколения

Одна из ключевых позиций на стенде концерна «Техмаш» — неуправляемая авиационная ракета нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. Она способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток. Позволяет выполнять боевые операции самолетами и вертолетами фронтовой армейской авиации.

Особого внимания заслуживает и образец реактивного снаряда в снаряжении термобарической смесью для ТОС-1А. Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км. Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Происходит объемно-детонирующий подрыв.

Также в Казахстане был представлен 125-мм выстрел 3ВБК16 с кумулятивным снарядом к танковой пушке Д-81. Боеприпас предназначен для поражения бронированных целей, фортификационных и инженерных сооружений, огневых позиций артиллерии, минометов, ракетных установок.

Среди экспонатов также неуправляемая авиационная ракета С-8КОМ с кумулятивно-осколочной частью, предназначенная для поражения бронированной техники и легкоуязвимых наземных целей.

О чем стало известно

Истребители Су-30СМ для Казахстана

На KADEX 2018 генеральный директор компании «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов сообщил ТАСС , что Россия и Казахстан подписали новый контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ. Также об этом 24 мая в интервью на ПМЭФ-2018 рассказал президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь

"Сегодня подписали контракт на поставку восьми самолетов Су-30СМ Казахстану. Мы очень рады, это серийный, эффективный, хорошо зарекомендовавший себя самолет, который безусловно пополнит парк ВВС Казахстана новым современным истребителем", — сказал он.

Как уточнили в корпорации «Иркут» , новая партия самолетов будет поставлена до 2020 года. Они пополнят авиапарк Су-30СМ ВВС Казахстана, которые стоят на вооружении страны с 2015 года. Предыдущий контракт на поставку 12 самолетов страны подписали в ходе форума «Армия-2017».

"Буки" в Казахстан

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков в ходе посещения на выставке стенда Концерна ВКО «Алмаз-Антей» заявил, что страна купила у России один дивизион «Бук-М2Э» на гусеничном шасси, также планируется подписать контракт на еще один. Министр также выразил интерес к новейшим российским зенитным ракетным комплексам «Бук-М3» и комплексам «Панцирь-С1».

"Бук-М2" разработки НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова несет четыре ракеты, которые обеспечивают поражение до 24 воздушных целей, движущихся со скоростью до 830 м/с на дистанции от 3 до 45 км и на высоте от 15 м до 15 км.

Дистанционно-управляемый боевой модуль

"Казахстан Парамаунт Инжиниринг" подписало с российским Центральным научно-исследовательским институтом «Буревестник» и АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» трехсторонний меморандум о сотрудничестве в разработке боевых модулей. Стороны договорились о совместной разработке и производстве 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, который установят на бронированные колесные машины. Разработки начнутся в этом году.

Кстати, в 2016-м на KADEX был представлен БТР «Барыс» с 57-мм автоматической пушкой на боевом модуле «АУ-220M».

Поставки Ми-26Т2В военным

Заместитель гендиректора по продажам военной техники холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев сообщил, что рассчитывают в 2019 году заключить контракт с Минобороны РФ на поставку первой партии модернизированных вертолетов Ми-26Т2В.

Опытный образец холдинг изготавливает за собственный счет. «Министерству обороны мы его представим, я думаю, в конце этого — начале следующего года», — сказал он. Савельев добавил, что в государственной программе вооружения до 2027 года предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. Вертолет будет иметь отличия от Ми-26Т2 в составе экипажа, в функциональных возможностях навигационных комплексов и бортового оборудования, а также в комплексах связи, специфических для Минобороны.

Версия «В» создается на базе Ми-26Т2 — модернизированная версии Ми-26Т с новой авионикой.

Стрелковый комплекс «Вега» для Казахстана

Группа «Кронштадт» и Западно-Казахстанская машиностроительная компания договорились адаптировать тренажерный стрелковый комплекс «Вега» для дальнейшего продвижения и поставок этой системы на территории Казахстана.

Тренажер помогает осваивать приемы обращения с оружием и приобретать практические навыки прицельной, интуитивной и скоростной стрельбы из беспроводных имитаторов с механическими и оптическими прицелами в моделируемой обстановке днем и ночью, в любых погодных условиях, на любой местности, в любое время года без расхода боеприпасов. Важный функционал «Веги» — оценка полученных обучаемыми знаний и навыков.

Поставки Ми-38Т Планирует поставить военным первые вертолеты Ми-38Т в 2019 году. «У нас контракт предусматривает возможность досрочной поставки, но в силу того, что там внесены изменения по бортовому радиоэлектронному оборудованию, которое наши коллеги из холдинга КРЭТ ведут, поэтому поставки будут в 2019 году», — пояснил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью.

Модернизация вертолетов-амфибий Ми-14 Вопрос модернизации вертолетов-амфибий Ми-14, решение о начале соответствующих опытно-конструкторских работ может быть принято до конца 2018 года.

"На сегодняшний день данный вопрос еще находится в проработке с Минобороны. Мы получили от военного ведомства техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ, выдали свои предложения, но решение, в какой конфигурации и каком объеме проводить указанные работы, остается за министерством. Холдинг «Вертолеты России» готов к любым заказам", — сказал заместитель гендиректора холдинга по продажам военной техники Владислав Савельев.

Противолодочный вертолет Ми-14ПЛ был создан в 1960-х годах на базе Ми-8. Вертолет-амфибия получил днище-лодку и два поплавка по бокам корпуса, которые одновременно служили обтекателями для опор шасси. На данный момент вертолет снят с вооружения ВМФ России. Всего, по данным из открытых источников, было построено 273 Ми-14ПЛ.

Проект возобновления производства Ми-14В был представлен в ходе Международного военно-морского салона в июле 2015 года.