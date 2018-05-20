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Видео: Гигантский C-130 пролетел в метрах над военными
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Видео: Гигантский C-130 пролетел в метрах над военными 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
В Сети появилось видео экстремального маневра военно-транспортного самолета американского производства C-130 Hercules — 70-тонный самолет пролетел над пустыней на критически низкой высоте — всего в нескольких метрах от земли. Оказавшийся под фюзеляжем военный хотел даже коснуться пролетавшего самолета шляпой, но потом счел за лучшее пригнуться.
Видео снято в Йемене, где Королевские ВВС Саудовской Аравии активно применяются против хуситов. Роль транспортных C-130 особенно важна для поддержки наземных операций и пилоты, видимо, не упускают случая продемонстрировать свое мастерство, пишет The Drive. Точное место съемки неизвестно, но войска коалиции сейчас ведут боевые действия в пустыне у города Мериб.
Hercules отлично подходит для подобных условий, отмечает издание — шасси самолета приспособлено для посадки на неподготовленные площадки. В Йемене флот из трех десятков саудовских C-130 используется для переброски военных, доставки вооружения и боеприпасов, гуманитарной помощи.
Турбовинтовой Lockheed C-130 Hercules — самый распространенный в мире военно-транспортный самолет. Эксплуатируется с 1956 года, стоит на вооружении более 40 стран мира.
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