Более 40 военных музеев Западного военного округа приняли участие в акции «Ночь музеев»

Около 5 тыс. военнослужащих по призыву, прибывших в эти дни на службу в соединения и воинские части Западного военного округа, посетили музеи и залы боевой славы своих подразделений.

Санкт-Петербурге, В Международный день музеев в Западном военном округе музеи, расположенные в Москве Калининграде , Воронеже, Смоленске и Брянске , присоединились к акции «Ночь музеев».

Около 5 тыс. военнослужащих по призыву, прибывших в эти дни на службу в соединения и воинские части Западного военного округа, посетили музеи и залы боевой славы своих подразделений, где представлено вооружение, военная техника, обмундирование и фотографии времен Великой Отечественной Войны и военных конфликтов 20 века.