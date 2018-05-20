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Более 40 военных музеев Западного военного округа приняли участие в акции «Ночь музеев»
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Более 40 военных музеев Западного военного округа приняли участие в акции «Ночь музеев» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 5 тыс. военнослужащих по призыву, прибывших в эти дни на службу в соединения и воинские части Западного военного округа, посетили музеи и залы боевой славы своих подразделений.
В Международный день музеев в Западном военном округе музеи, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже, Смоленске и Брянске, присоединились к акции «Ночь музеев».
Около 5 тыс. военнослужащих по призыву, прибывших в эти дни на службу в соединения и воинские части Западного военного округа, посетили музеи и залы боевой славы своих подразделений, где представлено вооружение, военная техника, обмундирование и фотографии времен Великой Отечественной Войны и военных конфликтов 20 века.
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