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Индия готовит к войне танки и боевые роботы
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Индия готовит к войне танки и боевые роботы 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Министерство обороны Индии решило использовать искусственный интеллект для разработки новых видов вооружения. Об этом пишет Times of India.
«Это подготовка Индии к войне следующего поколения. Будущее за искусственным интеллектом. Нам нужно подготовиться к войне следующего поколения, которая будет более автоматизирована и роботизирована», — заявил министр Аджай Кумар.
Он отметил, что войска оснащают беспилотными танками, судами, воздушными транспортными средствами и боевыми роботами. Внедрением технологий займется специальная рабочая группа, в состав которой войдут офицеры вооруженных сил и представители частных компаний.
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