Индия готовит к войне танки и боевые роботы

Министерство обороны Индии решило использовать искусственный интеллект для разработки новых видов вооружения. Об этом пишет Times of India.

«Это подготовка Индии к войне следующего поколения. Будущее за искусственным интеллектом. Нам нужно подготовиться к войне следующего поколения, которая будет более автоматизирована и роботизирована», — заявил министр Аджай Кумар.

Он отметил, что войска оснащают беспилотными танками, судами, воздушными транспортными средствами и боевыми роботами. Внедрением технологий займется специальная рабочая группа, в состав которой войдут офицеры вооруженных сил и представители частных компаний.