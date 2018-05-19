Российские специалисты приедут в Армению для испытаний противоградовых систем

ЕРЕВАН , 19 мая /ПРАЙМ/. Российские специалисты приедут 22 мая в Армению для испытаний установленных в рамках пилотной программы противоградовых систем, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны.

"С 22 по 25 мая Армению посетят представители компаний-производителей противоградовых комплексов — НПЦ «Антиград» ( Нальчик ), НПП «Ирвис» ( Казань ), а также НИИ полимерных материалов ( Пермь ) для проведения курсов переподготовки сотрудников МЧС Армении, испытаний противоградовых систем и ракет, обсуждения дальнейших программ сотрудничества", — говорится в сообщении.

Ранее заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью армянского МЧС Нана Гндоян сообщила РИА Новости , что три современных противоградовых ракетных комплекса «Элия» были доставлены в минувшем году в Армению из России и установлены в селах Воскеваз и Арташаван Арагацотнской области и селе Акналич Армавирской области.

По ее словам, использование новейших высокоэффективных противоградовых комплексов позволит взять под надежную защиту сельскохозяйственные угодья площадью 45 тысяч гектаров. Кроме того, радиолокационная станция в Арташаване была оснащена новейшим цифровым оборудованием.