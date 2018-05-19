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Российские специалисты приедут в Армению для испытаний противоградовых систем
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Российские специалисты приедут в Армению для испытаний противоградовых систем 

Прайм 1 час назад
ЕРЕВАН, 19 мая /ПРАЙМ/. Российские специалисты приедут 22 мая в Армению для испытаний установленных в рамках пилотной программы противоградовых систем, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС страны.
"С 22 по 25 мая Армению посетят представители компаний-производителей противоградовых комплексов — НПЦ «Антиград» (Нальчик), НПП «Ирвис» (Казань), а также НИИ полимерных материалов (Пермь) для проведения курсов переподготовки сотрудников МЧС Армении, испытаний противоградовых систем и ракет, обсуждения дальнейших программ сотрудничества", — говорится в сообщении.
Ранее заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью армянского МЧС Нана Гндоян сообщила РИА Новости, что три современных противоградовых ракетных комплекса «Элия» были доставлены в минувшем году в Армению из России и установлены в селах Воскеваз и Арташаван Арагацотнской области и селе Акналич Армавирской области.
По ее словам, использование новейших высокоэффективных противоградовых комплексов позволит взять под надежную защиту сельскохозяйственные угодья площадью 45 тысяч гектаров. Кроме того, радиолокационная станция в Арташаване была оснащена новейшим цифровым оборудованием.
По данным пресс-службы МЧС, в субботу за предварительными испытаниями комплекса проследил новый глава ведомства Грачья Ростомян.
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