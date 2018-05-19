Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв поздравил военных моряков с Днем Балтийского флота

Он отметил, что моряки-балтийцы с честью и высоким профессионализмом выполняют задачи в своей операционной зоне ответственности, обеспечивая безопасность России на западном направлении.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв направил телеграмму в адрес командования Балтийского флота, в которой поздравил военных моряков-балтийцев, ветеранов флота с Днем Балтийского флота.

В своей телеграмме Главком ВМФ отметил, что моряки-балтийцы с честью и высоким профессионализмом выполняют задачи в своей операционной зоне ответственности, обеспечивая безопасность на западных морских направлениях в ближней и дальней зоне. Боевые корабли и суда обеспечения эффективно действуют в составе отрядов боевых кораблей, разнородных и однородны группировок Военно-Морского Флота, получая практический опыт в походах и учениях.

«Балтийский флот с честью справляется и с задачей обеспечения испытаний кораблей новых поколений, строящихся для ВМФ на верфях Санкт-Петербурга Калининграда », –— подчеркнул Владимир Королёв.

«Балтийский флот в системе Военно-Морского Флота в ближнесрочной перспективе продолжит развиваться с целью соответствия современным вызовам и угрозам безопасности на море. Планируется, что в период до 2021 года балтийцы получат в свой состав серию малых ракетных кораблей проекта 22800, оснащенных высокоточным оружием. Два новейших малых ракетных корабля проекта 21631 «Серпухов» и «Зеленый Дол», выполняющих задачи в составе Балтийского флота уже доказали свою эффективность, действую по своему предназначению. Производится обновление минно-тральных сил флота», –— отметил главком.

Как подчеркнул Владимир Королев, на высоком уровне профессионализма выполняют задачи морские пехотинцы, морские летчики, береговые соединения и силы обеспечения Балтийского флота. Развивается инфраструктура комплексного базирования Балтийского флота.

Главком рассказал, что в настоящее время в дальнем походе, выполнив программу исследований Индийского океана в рамках международной экспедиции ЮНЕСКО , находится экипаж океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский». На следующей неделе ОИС «Адмирал Влаадимирский» зайдет в сицилийский порт Мессина ( Италия ), где примет участие в памятных мероприятиях в честь 110-летия подвига моряков и гардемаринов отряда кораблей Российского флота под командованием адмирала В. И. Литвинова, совершенного при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города. В свою очередь учебный корабль «Перекоп» впервые в истории взаимоотношений России и Независимого Государства Папуа-Новая Гвинея совершил заход в столицу этого государства — Порт-Морсби ».

По словам Владимира Королева, «315 лет истории и славной боевой летописи Балтийского флота являются гордостью балтийцев и наполняют особым смыслом характер боевой учебы и боевой подготовки в море, воздухе и на берегу».

«Дислокация в Санкт-Петербурге и Калининграде ведущих военно-морских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов, структурных подразделений Объединенного учебного центра ВМФ России является серьезным подспорьем в развитии военно-научной базы Балтийского флота, а также в подготовке новых кадров, отвечающих самым современным требованиям времени», –— отметил главком.

Владимир Королёв пожелал морякам-балтийцам и далее с честью нести Андреевский флаг в морях и океанах, используя каждую милю морских походов для боевой выучки.