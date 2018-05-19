Путин дал С-500 ускорение

О необходимости скорейшего завершения разработки перспективной зенитной ракетной системы С-500 и внедрении ее в серийное производство заявил Владимир Путин во время совещания, проходившего в летней резиденции президента Бочаров Ручей.

«Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплексов «Панцирь», завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос», — сказал президент.

Если сравнивать два упомянутых президентом комплекса в военно-морских терминах, то это все равно как ракетный катер и крейсер с управляемым ракетным оружием. Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ближнего действия «Панцирь» разрабатывает тульский КБ приборостроения. И тут динамика разработки и внедрения в производство достаточно высокая. Комплекс начал приходить в войска в начале нулевых годов. С тех пор было создано 11 его модификаций, включая морские, экспортные, а также одну арктическую. Самая последняя модификация, предназначенная для сухопутных войск — «Панцирь-СМ». В ней дальность обнаружения целей возросло до 75 км, а поражения всех типов целей — до 40 км.

Казалось бы, у президента не должно быть претензий к тулякам. Однако упоминание им «Панциря» носит скорее репутационно-маркетинговый характер в связи с недавним уничтожением израильской ракетой этого комплекса, принадлежавшего сирийской армии. Хотя дело тут вовсе не в слабости «Панциря», а в тактических ошибках его эксплуатации — комплекс был уничтожен, когда у него закончился боекомплект. Тем не менее, задача повышения возможностей комплекса, в том числе его «живучести» понятна.

ЗРС С-500 создается концерном «Алмаз-Антей» . Ее разработка не может продвигаться столь стремительными темпами, как это демонстрирует КБ приборостроения в отношении своих «Панцирей», поскольку функционал системы другой.

Впрочем, ситуация с С-500 не вполне однозначная. В победоносных рапортах высказывается желание, чтобы было как лучше. Но получается как всегда. То есть смещение сроков на более позднее время, что наблюдается сплошь и рядом при создании сложных видов вооружения. В феврале прошлого года Министерство обороны в официальном пресс-релизе заявило об ожидании приема на вооружение С-500 в 2020 году. В апреле того же года главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев , которому до перехода в Совет федерации оставалось менее полугода, заявил, что все свершится в ближайшее время. В июле представитель разработчиков назвал 2019 год.

Исходя из этой скупой информации, можно предположить, что Путин имеет в виду два ближайших года, потому что «самое ближайшее время» уже прошло. В конце концов, о системе говорят уже давно, пора бы и предъявить «мировому сообществу» конкретный продукт.

Если говорить о налаживании серийного производства, то тут все нормально. Уже построен Нижегородский машиностроительный завод , возведение которого обошлось в 45 млрд рублей. Он предназначен для производства именно самых серьезных систем концерна «Алмаз-Антей». Сейчас он выпускает С-400, но все готово для развертывания производства С-500.

Все готово и по части обслуживания систем. На базе Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Г. К. Жукова уже не первый год подготавливаются специалисты для работы на С-500.

Мобильная ЗРС С-500 «Прометей» и по функциональности, и по боевым характеристикам не имеет в мире аналогов. Она в равной степени эффективно перехватывает и аэродинамические, и баллистические цели.

С-500 в составе дивизиона — это, по сути, два комплекса, каждый из которых решает свои задачи. И каждый из них имеет свое ракетное вооружение и аппаратную часть. Один сегмент предназначен для противоракетной обороны, второй — для противовоздушной.

У С-500 для решения задач ПВО и ПРО используются не только различные ракеты, но и две разных РЛС с активной фазированной антенной решеткой.

Часть применяющихся в системе ракет позаимствована у ЗРС С-400. Три ракеты разработаны специально для «Прометея». Самой мощной, которая предназначена для борьбы с аэробаллистическими целями, является 40Н6М, имеющая дальность, равную 600 км. Арсенал ракет С-500 позволяет перехватывать любые цели. Каждая ракета имеет свою дальность, высоту перехвата, скоростные и динамические характеристики. Каждая ракета предназначена для поражения своего класса целей.

Еще две новые ракеты разработаны в КБ «Факел» для баллистических целей. Это 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Их характеристики не разглашаются. Известно лишь, что они справляются не только с баллистическими ракетами средней дальности, но и с МБР на конечном участке их траектории. И не только с самими ракетами, но и с отделившимися боевыми блоками малой заметности, эффективная площадь рассеяния которых не превышает 0,1 кв.м. При этом скорость поражаемых целей может достигать 7 км/с. Максимальная высота перехвата по различным сведениям лежит в диапазоне от 200 км до 350 км. То есть они способны уничтожать спутники, находящиеся на низкой орбите. Максимальная скорость противоракеты «Прометея» — 3600 м/с.

Характеристики «Прометея» раскрыты лишь частично. Известно, что дальность обнаружения баллистической ракеты составляет 2000 км, боевого блока с ЭПР 0,1 кв.м. — 1300 км. При этом максимальная ошибка при определении конечной точки траектории, то есть места падения баллистической ракеты, не превышает 15 км. Дальность обнаружения аэродинамических целей — 800 км.

«Прометей» способен отражать массированные ракетные нападения. Дивизион ЗРС-500 сопровождает 160 целей и одновременно обстреливает 80 из них.

Еще одно достоинство «Прометея» — использование новейших средств связи, относящихся к шестому поколению. Они гарантированно исключают возможность радиоперехвата, а также нечувствительны к внешним помехам. В то же время новейшая аппаратура радиоэлектронной борьбы, использованная в мобильных комплексах, расположенных на пятиосных колесных платформах, позволяет с высокой эффективностью нейтрализовать противорадиолокационные ракеты противника. Также ракеты С-500 оснащены аппаратурой подавления РЭБ уничтожаемых целей.