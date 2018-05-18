В Астрахани построили судно для спасения кораблей и тушения пожаров

Новый буксир построен по проекту 22870 нижегородского КБ «Вымпел». Он предназначен для оказания помощи аварийным кораблям и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях.

Как рассказали в пресс-службе ЦС «Звездочка», филиалом которого является астраханский завод, судно-спасатель «Капитан Гурьев» обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров.

Кроме этого, буксир может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

Отметим, что «Капитан Гурьев» стал пятым судном проекта 22870, построенным астраханскими корабелами. Головной буксир этой серии «Профессор Николай Муру» был передан Военно-Морскому флоту в 2014 году.

Ожидается, что новое судно будет работать в Черном море или Каспийской флотилии.

Справка «РГ»

Судно названо в честь гвардии капитана Григория Ивановича Гурьева — участника Великой Отечественной войны. В октябре 1943 года за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра и Припяти, Григорий Гурьев был удостоен звания Героя Советского Союза. 15 ноября 1943 года гвардии капитан Гурьев погиб в бою.