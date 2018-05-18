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В Астрахани построили судно для спасения кораблей и тушения пожаров
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В Астрахани построили судно для спасения кораблей и тушения пожаров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Новый буксир построен по проекту 22870 нижегородского КБ «Вымпел». Он предназначен для оказания помощи аварийным кораблям и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях.
Как рассказали в пресс-службе ЦС «Звездочка», филиалом которого является астраханский завод, судно-спасатель «Капитан Гурьев» обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров.
Кроме этого, буксир может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.
— Постепенно вспомогательный флот Минобороны РФ взял курс на обновление, — отметил официальный представитель ЦС «Звездочка» Евгений Гладышев. — Судно, построенное по этому проекту в Астрахани, обладает улучшенными маневренными и силовыми характеристиками.
Отметим, что «Капитан Гурьев» стал пятым судном проекта 22870, построенным астраханскими корабелами. Головной буксир этой серии «Профессор Николай Муру» был передан Военно-Морскому флоту в 2014 году.
Ожидается, что новое судно будет работать в Черном море или Каспийской флотилии.
Справка «РГ»
Судно названо в честь гвардии капитана Григория Ивановича Гурьева — участника Великой Отечественной войны. В октябре 1943 года за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра и Припяти, Григорий Гурьев был удостоен звания Героя Советского Союза. 15 ноября 1943 года гвардии капитан Гурьев погиб в бою.
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