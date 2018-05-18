Ещё
В РКК «Энергия» назвали дату старта беспилотного корабля «Союз МС»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РКК «Энергия» назвали дату старта беспилотного корабля «Союз МС» 

РИА Новости 1 час назад
Старт транспортного беспилотного корабля «Союз МС» на ракете-носителе «Союз-2.1а» запланирован на август 2019 года — РКК Энергия
РИА Новости
РИА Новости: последние новости
Япония прокомментировала военные учения США и Южной Кореи День Балтийского флота ВМФ России Первый авианосец китайского производства окончил тестовое плавание
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин бьют рекорды172
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала179
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост134
В химатаке в Сирии нашли вину России302
Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР538
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
00:38
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала
Шоу-бизнес
03:20
Киев поддержал идею взорвать Крымский мост
В мире Украина
05:31
Первый легальный бордель спровоцировал секс-скандал
Общество
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение