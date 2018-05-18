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В РКК «Энергия» назвали дату старта беспилотного корабля «Союз МС»
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В РКК «Энергия» назвали дату старта беспилотного корабля «Союз МС»
РИА Новости
1 час назад
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Старт транспортного беспилотного корабля «Союз МС» на ракете-носителе «Союз-2.1а» запланирован на август 2019 года —
РКК Энергия
РИА Новости
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