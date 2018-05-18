Росатом встал на тропу войны

РИА Новости сообщает о том, что в Росатоме разрабатывают ядерный реактор с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем.

Эта разработка предназначена для военных целей.

В отчете Росатома за 2017 год гвоорится о работах в рамках государственного оборонного заказа«.

Никакие подробности не раскрываются, но известно о проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности организации в военной сфере.

Отечественная атомная создала множество реакторов на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим охлаждением для атомных подводных лодок. Скоростная и маневренная атомная подлодка проекта 705 и 705 К, известная как «Альфа» записана в книгу рекордов Гиннеса как самая быстрая.