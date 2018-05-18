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Росатом встал на тропу войны
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Росатом встал на тропу войны 

News.ru 1 час назад
РИА Новости сообщает о том, что в Росатоме разрабатывают ядерный реактор с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем.
Эта разработка предназначена для военных целей.
В отчете Росатома за 2017 год гвоорится о работах в рамках государственного оборонного заказа«.
Никакие подробности не раскрываются, но известно о проектно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности организации в военной сфере.
Отечественная атомная создала множество реакторов на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим охлаждением для атомных подводных лодок. Скоростная и маневренная атомная подлодка проекта 705 и 705 К, известная как «Альфа» записана в книгу рекордов Гиннеса как самая быстрая.
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