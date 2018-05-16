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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступят в ЦВО до конца года
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Истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступят в ЦВО до конца года 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Четыре высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступят по гособоронзаказу на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) до конца года, сообщает пресс-служба округа.
"Новая техника пополнит авиапарк 14-й армии ВВС и ПВО. Три самолета поступят на вооружение истребительного полка, дислоцированного в Пермском крае, один — в полк, расположенный в Красноярском крае", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.
"За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза", — добавили в пресс-службе.
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