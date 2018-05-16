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Как создают новейший ЗРС С-400: репортаж с предприятия
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Как создают новейший ЗРС С-400: репортаж с предприятия 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ЗРС С-400 сегодня это основная продукция Обуховского завода, входящего в концерн Алмаз-Антей. Но предприятию уже 155 лет и ему есть, чем гордиться.
Изначально завод был сталелитейным, но потом практически сразу перешел на производство артиллерийских систем всех калибров.
Здесь отливали пушки «Авроры», создавали первые российские авиационные двигатели и танки.
Теперь Обуховский завод снова становится одним из ведущих предприятий российского ВПК. На его базе создан северо-западный центр Концерна «Алмаз-Антей», объединивший несколько предприятий. С нуля построены новые цеха, в том числе сталелитейный, где могут «отливать» детали весом до двух тонн.
На переоснащение и модернизацию предприятия было затрачено более 30 миллиардов рублей.
«Завод загружен заказами на 100% до 2025 года абсолютно полностью. Сегодня все производства созданы и все работают. Поэтому он может только наращивать выпуск продукции в зависимости от заказов государства или экспортных контрактов», — рассказал генеральный директор «Обуховского завода» Михаил Подвязников.
Здесь осваивают и выпуск гражданской продукции. Например, скоро будет закончена работа над полностью отечественным 3D принтером. Но основной упор сделан на производство существующих и разработку перспективных зенитно-ракетных комплексов.
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